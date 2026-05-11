به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در دل بهار خراسان شمالی، جایی میان بوته‌زار‌ها و درختان پراکنده اطراف شهرستان شیروان، طبیعت بار دیگر روایتی تازه رقم زد؛ روایتی که این‌بار با بال‌های کوچک، اما مهمان کم‌سابقه‌ای به نام سسک درختی بزرگ نوشته شد.

پرنده‌ای که حضورش در این پهنه جغرافیایی، به‌عنوان یک رخداد ارزشمند در حوزه تنوع زیستی به ثبت رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: نخستین مشاهده و ثبت از این گونه پرنده در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در جریان پایش‌های میدانی محیط‌بانان و کارشناسان حیات‌وحش در محدوده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی شهرستان شیروان انجام شده است.

سسک درختی بزرگ، از جمله پرندگان کوچک، اما پرتحرک تیره سسکیان است؛ پرندگانی که با منقاری باریک، حرکاتی سریع و رفتاری چابک شناخته می‌شوند و اغلب در میان بوته‌زار‌ها و نیزار‌ها زندگی می‌کنند.

این پرندگان آشیانه‌های خود را نزدیک زمین می‌سازند و با تغذیه از حشرات، عنکبوت‌ها و حلزون‌ها نقش مهمی در تعادل طبیعی زیست‌بوم ایفا می‌کنند.

اما آنچه این مشاهده را برای خراسان شمالی متمایز کرده، نه فقط حضور یک گونه پرنده، بلکه ثبت یک نشانه تازه از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده طبیعت این استان است؛ جایی که تاکنون ۱۸۰ گونه پرنده، ۵۱ گونه پستاندار، ۵۲ گونه خزنده و ۴ گونه دوزیست در آن شناسایی شده و آن را به یکی از کانون‌های مهم تنوع زیستی کشور تبدیل کرده است.