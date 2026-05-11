به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

ورونا ۰ - ۱ کومو

کرمونزه ۳ - ۰ پیزا

فیورنتینا ۰ - ۰ جنوآ

پارما ۲ - ۳ رم (گل‌های رم: دونیل مالن در دقایق ۲۲ و ۱۱ + ۹۰، دوین رنش ۴ + ۹۰)



میلان ۲ - ۳ آتالانتا (گل‌های میلان: استراهینیا پافلوویچ در دقیقه ۸۸ و کریستوفر انکونکو ۴ + ۹۰)



برنامه - دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:

ناپولی - بولونیا



در جدول سری آ، تیم اینتر با ۸۵ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیم‌های ناپولی با ۷۰، یوونتوس با ۶۸، میلان و رم با ۶۷ و کومو با ۶۵ امتیاز دوم تا ششم هستند.

در پایین جدول تیم کرمونزه با ۳۱ امتیاز در رده هجدهم قرار دارد و تیم‌های ورونا با ۲۰ و پیزا با ۱۸ امتیاز در رده‌های نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تاکنون صعود تیم‌های ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.