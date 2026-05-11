پژوهشگران دانشگاه ولز جنوبی در انگلیس در طرحی نوآورانه، روشی پایدار برای تبدیل ضایعات صنعت لبنیات به مصالح ساختمانی توسعه میدهند تا به تقویت اقتصاد زیستی چرخشی کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک طرح تحقیقاتی نوآورانه در ولز جنوبی واقع در انگلیس در حال بررسی روشی پایدار برای تبدیل ضایعات صنعت لبنیات به مصالح ساختمانی است.
این طرح به رهبری دانشگاه ولز جنوبی (USW) انجام میشود و هدف آن کمک به رشد اقتصاد زیستی چرخشی (اقتصادی که در آن پسماندها دوباره به چرخه تولید بازمیگردند) و حل چالشهای زیستمحیطی در دو صنعت غذا و ساختمان است.
رهبری این طرح بر عهده دکتر ریس جان جونز از «مرکز تحقیقات محیط زیست پایدار (SERC)» در دانشگاه ولز جنوبی است. بودجه دانشگاه ولز جنوبی این طرح را با مشارکت فرست میلک (یکی از تعاونیهای پیشرو لبنیات در انگلیس) اجرا میکند.
در این تحقیق، فرآیندهای طبیعی بیولوژیکی مورد بررسی قرار میگیرد که طی آن، پسماند آب پنیر حاصل از فرآوری لبنیات به موادی مناسب برای بخش ساختوساز تبدیل میشود.
این روش افزون بر توسعه فناوریهای کمکربن در ساختمانسازی، فرصتی تازه برای تولیدکنندگان لبنیات ولز ایجاد میکند تا از محصولات جانبی خود که مدیریت آنها در حال حاضر هزینهبر است، درآمد اضافی کسب کنند.
دکتر جونز بیش از یک دهه در مرکز SERC روی پالایشگاههای زیستی و ارزشآفرینی از پسماندها کار کرده است. پروفسور آلن گوی، مدیر مرکز SERC، در این باره میگوید: این طرح نشان میدهد که تحقیقات جسورانه چگونه میتواند چالشهای محیطی را به فرصتی واقعی برای صنعت تبدیل کند.