دور برگشت لیگ دسته یک گلف بانوان یادواره «شهدای سلامت» در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور برگشت لیگ دسته یک گلف بانوان یادواره «شهدای سلامت» با حضور ۷ تیم در دو گروه الف و ب از ۲۶ اردیبهشت آغاز می شود و تا ۲۹ اردیبهشت ادامه دارد.
استقلال تهران، هیئت گلف خراسانجنوبی و منطقه آزاد اروند در گروه الف و هیئت گلف خوزستان، زاگرس ایرانیان لرستان، هیئت گلف تهران و هیئت گلف اصفهان در گروه ب، تیمهای حاضر در این دوره از رقابتها هستند.
دور رفت لیگ دسته یک گلف بانوان ۱۹ تا ۲۱ بهمن برگزار شده بود که استقلال تهران و هیئت گلف خوزستان به ترتیب صدرنشین گروههای الف و ب شدند.
به مناسب همزمانی دور برگشت رقابتها با هفته سلامت (۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت) و به منظور پاسداشت جایگاه والای شهدا و آسیبدیدگان تیم سلامت در جنگ تحمیلی علیه ایران، دور برگشت لیگ دسته یک بانوان به نام «شهدای سلامت» نامگذاری شد.