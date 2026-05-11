در هفتاد و یکمین شب از شهادت مظلومانه رهبر مستضعفان جهان، مردم ولایتمدار شهرستان پاکدشت با تجمعی حماسی، یاد و خاطره امام خامنهای را گرامی داشته و بر تداوم راه ایشان تحت زعامت رهبری جدید انقلاب تأکید کردند.
شامگاه امروز، همزمان با فرارسیدن هفتاد و یکمین شب از شهادت جانسوز حضرت امام خامنهای، میدان آزادگان و خیابانهای اصلی شهرستان پاکدشت شاهد خروش مردمی بود که برای تجدید پیمان با آرمانهای امامین انقلاب گرد هم آمده بودند.
در این مراسم که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، کارگران سختکوش و جوانان انقلابی برگزار شد، شرکتکنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و پرچمهای جبهه مقاومت، جنایت تروریستی استکبار جهانی را محکوم کردند. مردم پاکدشت در این اجتماع بزرگ با سردادن شعارهای «لبیک یا خامنهای» و «هیهات منا الذله»، بر ایستادگی تا آخرین قطره خون در مسیر حق تأکید کردند.