به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، محدثی نژاد گفت: شعبه اول بدوی تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان از رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه مرغ زنده به ارزش هشت میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام جهاد کشاورزی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۳۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته محدثی نژاد، با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی استان پیرامون عرضه خارج از شبکه مرغ پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.