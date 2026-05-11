به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا امروز جو نسبتا پایداری بر استان خوزستان حاکم خواهد بود؛ در این روز‌ها روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: امروز وزش باد‌ها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید و گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: آب‌های شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج است.