مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیشبینی افزایش سه تا پنج درجهای دما در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزهزاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا امروز جو نسبتا پایداری بر استان خوزستان حاکم خواهد بود؛ در این روزها روند افزایش ۳ تا ۵ درجهای دما پیشبینی میشود.
او افزود: امروز وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید و گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: آبهای شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج است.