به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ براتعلی صالحی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده نگهداری این تعداد طاقه پارچه خارجی قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان رسیدگی شد.

براتعلی صالحی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک مثبته ورود مجاز کالا به کشور و پرداخت عوارض گمرکی و اقرار صاحب کالا به غیر مجاز بودن اتهام نگهداری کالای قاچاق را محرز دانسته و علاوه بر حکم به ضبط اقلام توقیفی و تحویل به سازمان جمع آوری اموال تملیکی، متخلف را نیز به پرداخت هفت میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و جریمه وصول شد.

وی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان اصفهان در پیگیری گزارش مردمی، بازرسی از محل یک باغ در حاشیه شهر اصفهان را انجام داده و کالای پارچه خارجی قاچاق را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.