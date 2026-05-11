به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،شقایق، از گل های زیبا و جلوه های رنگارنگ طبیعت خراسان شمالی است که در بارش هاي خوب فصل بهار ، فراوان روییده است‌.

گل شقایق از خانواده خشخاش و یا شقاقیان، علفی است که یک ساله می باشد، یعنی معمولا طول عمر این گیاه به یک سال می رسد و کمتر پیش می آید تا این گیاه دو سال دوام داشته باشد. این گیاه در دشت ها و کوهپایه های ایران می روید و اغلب به رنگ سرخ آتشین دیده می شود در وسط گلبرگ ها پرچم ها قرار دارد که رنگی تیره تر دارند. این گیاه بومی جنوب غربی اروپا و نواحی معتدل آسیا شامل ارمنستان، ترکیه، ایران و ناحیه قفقاز است. از نوع یکساله آن بیشتر در گل کاری استفاده می شود و انواع پاکوتاه و پا بلند دارد؛ اگر این گیاه را دیده باشید متوجه این خواهید شد که گل ها به صورت انفرادی بر روی ساقه گیاه رشد خواهند کرد.