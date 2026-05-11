در هفتاد و یکمین شب از شهادت جانسوز علمدار انقلاب، مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان فیروزکوه با حضور در میدان معلم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خامنهای، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت با زعامت امت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز و در حالی که ۷۱ شب از عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنهای در پی تجاوز جبهه استکبار سپری شده است، میدان معلم فیروزکوه میعادگاه عاشقان و سوگوارانی بود که برای تجدید میثاق گرد هم آمده بودند.
شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای استکبارستیزانه، بار دیگر جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در هدف قرار دادن رهبر عزیز انقلاب محکوم نموده و خواستار تداوم پاسخهای قاطع جبهه مقاومت شدند.