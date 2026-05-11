یک واحد غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در شهر بیرجند شناسایی و مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در پی انجام رصدهای میدانی و دریافت گزارشهای مردمی، یک واحد غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در شهر بیرجند شناسایی و با دستور معاونت درمان و توسط همکاران مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه مهر و موم شد.
احمدی افزود: این واحد غیر مجاز توسط فردی فاقد صلاحیت علمی و بدون هرگونه مجوز قانونی اداره میشد که در زیرزمین یک منزل مسکونی، اقدام به انجام خدمات غیرمجاز دندانپزشکی از جمله عصبکشی و ساخت دندان می کرد.
وی گفت: فعالیت اینگونه واحدها نه تنها غیرقانونی است، بلکه به دلیل رعایت نکردن اصول کنترل عفونت، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: با توجه به اهمیت سلامت مردم، برخورد با مراکز غیرمجاز در حوزه درمان با جدیت دنبال خواهد شد.
احمدی از مردم خواست برای حفظ سلامت خود، صرفاً به مراکز دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت مراجعه کرده و در صورت مشاهده فعالیت افراد یا مکانهای مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی دانشگاه اطلاع دهند.