رئیس اداره میراث فرهنگی مهاباد از اجرای طرح ویژهای برای آسیبشناسی و مرمت گوردخمه «فقرقا» خبر داد. این طرح برای اولین بار است که اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهاباد گفت: گوردخمه تاریخی فقرقا برای نخستین بار در راستای حفاظت از آثار تاریخی این شهرستان مورد آسیبشناسی مرمتی قرار گرفت.
واحد جولایی اظها کرد: در این اقدام، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایستایی این بنای تاریخی، تهدیدها و آسیبهای کنونی و همچنین آسیبهای احتمالی آتی مورد بررسی و مستندنگاری قرار گرفت.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهاباد گفت: هدف از اجرای این طرح، پیگیری برای تامین اعتبار لازم جهت حفاظت و ساماندهی این اثر تاریخی ارزشمند است.
جولایی با بیان اینکه این بنا تاریخی در ۲ کیلومتری شمال شرقی شهر مهاباد، در دامنه کوه فقرقا واقع شده است، اضافه کرد: این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۲۵۳۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.