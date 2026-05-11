به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهاباد گفت: گوردخمه تاریخی فقرقا برای نخستین بار در راستای حفاظت از آثار تاریخی این شهرستان مورد آسیب‌شناسی مرمتی قرار گرفت.

واحد جولایی اظ‌ها کرد: در این اقدام، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایستایی این بنای تاریخی، تهدید‌ها و آسیب‌های کنونی و همچنین آسیب‌های احتمالی آتی مورد بررسی و مستندنگاری قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهاباد گفت: هدف از اجرای این طرح، پیگیری برای تامین اعتبار لازم جهت حفاظت و سامان‌دهی این اثر تاریخی ارزشمند است.

جولایی با بیان اینکه این بنا تاریخی در ۲ کیلومتری شمال شرقی شهر مهاباد، در دامنه کوه فقرقا واقع شده است، اضافه کرد: این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۲۵۳۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.