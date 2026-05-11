نشریه «مطالعات مدیریت توسعه سبز» دانشگاه بیرجند با کسب رتبه Q۱ در جمع برترینهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند از کسب رتبه Q۱ توسط نشریه علمی «مطالعات مدیریت توسعه سبز» در ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبر داد و گفت: این نشریه با صاحبامتیازی دانشگاه بیرجند منتشر میشود و توانسته است با ارتقای شاخصهای علمی و پژوهشی، در زمره نشریات برتر حوزه تخصصی خود قرار گیرد.
ثاقبجو با اشاره به مشخصات علمی و اجرایی این نشریه افزود: «مطالعات مدیریت توسعه سبز» با مدیرمسئولی حجیپور، دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه بیرجند و سردبیری کریم، استاد اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خوارزمی، بهصورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر میشود.
وی گفت: این نشریه همچنین در ارزیابی سال ۱۴۰۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه «الف» شده است؛ موضوعی که بیانگر اعتبار علمی، کیفیت محتوایی و جایگاه پژوهشی آن در میان نشریات دانشگاهی کشور است.