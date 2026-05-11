به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این کتاب در ۴۵۲ صفحه و با همکاری انتشارات دزپارت در اردیبهشت ۱۴۰۵ به چاپ رسیده و به شکلی جامع و هنرمندانه، تار و پود فرهنگ، هنر و تاریخ شهرکرد را به تصویر می‌کشد.

«چشمه کُرد»، جدیدترین ارمغان پژوهشی ساتیار فرج‌زاده، نه تنها ادامه‌ای بر اثر پیشین او، «سرگذشت شهرکُرد»، بلکه گامی بلند برای مستندسازی و ترویج میراث غنی فرهنگی و هنری شهرکرد است.

این اثر مکتوب که حاصل سال‌ها تحقیق و تعمق نویسنده در لایه‌های مختلف هویت شهرکرد است، به هفت فصل کلیدی تقسیم شده است.

ساتیار فرج‌زاده گفت: این اثر مکتوب شامل هفت فصل با عناوین فرهنگ آثار مکتوب شهرکرد، هنر‌های دراماتیک شهرکرد، هنر‌های تجسمی شهرکرد، تعلیم و تربیت شهرکرد، علما، عرفا و روحانیون شهرکرد، کشتی محلی قدیم شهرکرد و طایفه‌ها و فامیل‌های شهرکرد است.

وی در خصوص انتخاب عنوان «چشمه کُرد» برای این کتاب، توضیح می‌دهد که این نام برگرفته از چشمه‌ای جوشان و پرآب در گذشته‌های نه چندان دور شهرکرد، در نزدیکی چهارراه بازار، بوده است که امروزه دیگر اثری از آن باقی نمانده است.