به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناجی شهیب‌زاده مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۲۴۳ هکتار گندم از مزارع کشاورزی شهرستان آبادان برداشت شده که هم اکنون عملیات برداشت با فعالیت هفت دستگاه کمباین به صورت مستمر در حال انجام است.

او افزود: تاکنون ۴۶۱ تن گندم از کشاورزان منطقه تحویل و به مراکز خرید دولتی منتقل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با تاکید بر اهمیت ساماندهی فرآیند خرید محصول گفت: کشاورزان گندمکار، محصول برداشت شده خود را صرفا به مراکز خرید دولتی و مورد تایید تحویل دهند و از عرضه گندم به واسطه‌ها و مراکز فاقد مجوز خودداری کنند.

شهیب‌زاده ادامه داد: تحویل گندم به مراکز رسمی، علاوه بر تضمین حقوق کشاورزان، نقش مهمی در حفظ نظم بازار، تامین ذخایر راهبردی کشور و حمایت از تولیدکنندگان واقعی دارد.

او گفت: با استمرار روند برداشت و تحویل محصول، شاهد ثبت عملکردی مطلوب در فصل زراعی جاری خواهیم بود.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از سه هزار تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شود.