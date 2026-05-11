دادستان بروجن از تشدید نظارت‌ها و برگزاری تیم های مشترک بازرسی از اصناف و بازار این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، باقری گفت: واحدهای صنفی متخلف بدون اغماض پلمب می‌شوند.

به دستور وی، ۴ واحد صنفی در زمینه لوازم تحریر، لوازم بهداشتی و لوازم یکبارمصرف پلمب شدند.

اسماعیل باقری بر رعایت الزامات همچون درج قیمت با برچسب‌های رسمی اتاق اصناف، کنترل و رعایت تاریخ انقضای اجناس، جلوگیری از تداخلات صنفی، ارائه فاکتور خرید و فروش اجناس، برخورد قاطع با گران‌فروشی، رعایت کامل موارد بهداشتی، نظارت دقیق بر اجناس خارجی و کالای قاچاق تاکید کرد .

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد تخلف صنفی را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ تعزیرات حکومتی و ۱۳۵ سامانه نظارت مردمی گزارش دهند.