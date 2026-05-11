به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از تدوین یک بسته جامع برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در استان اصفهان خبر داد و گفت: این بسته با همکاری پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی استان تهیه و برای بررسی و اجرا به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شده است.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در اصفهان افزود: پس از جنگ رمضان و در ماه‌های اخیر در جریان جلسات مختلف با فعالان اقتصادی، به‌ویژه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مشخص شد که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به دلایل مختلف با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند؛ از خسارت‌های مستقیم گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضای بازار. به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک بسته عملیاتی و هدف‌مند برای حمایت از این واحدها تدوین کنیم.

وی با اشاره به محتوای این بسته افزود: در این طرح تلاش شده بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت دقیق دسته‌بندی شوند تا حمایت‌ها متناسب با نوع آسیب ارائه شود. بر همین اساس، بنگاه‌ها در پنج گروه شامل واحدهای خسارت‌دیده کامل، واحدهای دارای خسارت جزئی، بنگاه‌های راهبردی و امنیتی، واحدهای دچار اختلال در زنجیره تأمین و بنگاه‌هایی که به دلیل رکود بازار و کاهش تقاضا با افت تولید روبه‌رو شده‌اند، تقسیم شده‌اند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: برای هر یک از این دسته‌ها مجموعه‌ای از ابزارهای حمایتی در نظر گرفته شده است. این ابزارها شامل پرداخت‌های حمایتی، تسهیلات کم‌بهره، انتشار اوراق بازسازی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، تعلیق اقساط بدهی‌ها، تخصیص ارز بدون نوبت برای تأمین مواد اولیه، ایجاد مسیر سبز گمرکی و تسهیل در واردات تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی است.

به گفته طغیانی، یکی از ویژگی‌های مهم این بسته آن است که تلاش شده حمایت‌ها با کمترین فشار بر منابع مالی دولت و حداقل آثار تورمی طراحی شود. در واقع تمرکز اصلی بر استفاده از ابزارهای موجود و کاهش موانع اداری برای فعالان اقتصادی است تا بنگاه‌ها بتوانند سریع‌تر به شرایط عادی بازگردند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در استان گفت: مهم‌ترین هدف این بسته جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و حفظ فرصت‌های شغلی است. تجربه نشان داده اگر یک واحد تولیدی تعطیل شود، بازگرداندن آن به چرخه تولید بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین باید پیش از رسیدن به این نقطه، حمایت‌های لازم انجام شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین درباره نحوه اجرای این برنامه نیز توضیح داد: در این طرح پیشنهاد شده برای تسریع در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، یک سازوکار مشخص در سطح استان ایجاد شود. بر همین اساس، استقرار یک دستیار ویژه برای پیگیری امور بنگاه‌های آسیب‌دیده در استان پیشنهاد شده تا ارتباط میان بنگاه‌ها و دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، سازمان مالیاتی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط تسهیل شود و فرایند دریافت حمایت‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

طغیانی همچنین گفت: بسته تدوین‌شده اکنون برای بررسی و اجرا به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شده و امیدواریم با همراهی دولت، بخش مهمی از این پیشنهادها در کوتاه‌مدت عملیاتی شود تا از ظرفیت تولیدی استان اصفهان صیانت شده و از بروز رکود و بیکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری شود.