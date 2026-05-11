۱۸۶ آموزشگاه و موسسه کارآموزی آزاد و دو مرکز فنی و حرفه ای خواهران و برادران در شهرضا فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان شهرضا در جلسه کارگروه توسعه مهارت شهرستان گفت: در یک سال گذشته در مرکز برادران شهرضا بیش از ۱۴۰ هزار نفر ساعت و در مرکز خواهران نیز بیش از ۷۵ هزار نفر ساعت آموزش، به گروه های مختلف مانند متقاضیان مهارت، زنان خانه دار، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زندانیان و آسیب دیدگان اجتماعی داده شده است.

فریبرز امیری افزود: در این جلسه، از مربیان و استادان فعال مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای شهرستان شهرضا تجلیل شد.

در حال حاضر در مرکز خواهران فنی و حرفه ای شهرضا رشته های صنایع غذایی، سفال، صنایع دستی، امور مالی و صنایع پوشاک و در مرکز برادران، رشته های اتومکانیک، جوشکاری، برق و مکانیک آموزش داده می شود.