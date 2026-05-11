کوچ بهاره عشایر مهاباد امسال به دلیل شرایط آب و هوایی با تأخیر مواجه شده است. عشایر این شهرستان که سالانه دامهای خود را به مناطق ییلاقی منتقل میکنند، امسال از خردادماه حرکت خود را آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل تعاونی عشایر مهاباد گفت: تداوم سرمای هوا و بارشهای بهاری، کوچ بهاره عشایر این شهرستان به مناطق ییلاقی را به تأخیر انداخت.
یوسف فصاحت افزود: امسال به دلیل خنکی هوا و باقی ماندن بخشی از برفهای مناطق کوهستانی و ییلاقی، شرایط لازم برای آغاز کوچ عشایر هنوز فراهم نشده است.
وی خاطرنشان کرد: عشایر مهاباد هر سال از اواخر فروردینماه کوچ بهاره خود را آغاز میکردند، اما امسال به علت تداوم سرما و بارندگیهای فصلی، صدور مجوز کوچ به خردادماه موکول شده است.
مدیرعامل تعاونی عشایر مهاباد گفت: عشایر این شهرستان در این فصل دامهای خود را به مناطق ییلاقی مسیر سردشت و پیرانشهر از جمله «لندشیخان»، «سهریمهیدان»، «کارگوههرمی»، «مهیدان استر» و «چونه» منتقل میکنند.
وی یادآور شد: عشایر بخشی از مسیر انتقال دام را با استفاده از کامیون انجام میدهند و در ادامه از راههای روستایی و مراتع به سمت مناطق ییلاقی حرکت میکنند.
فصاحت اظهار کرد: در مرحله دوم کوچ عشایر به مناطق ییلاقی سهند و سلیم خان که در خارج از استان قرار دارند، از ۱۵ خرداد ماه آغاز میشود؛ در این مرحله عشایر به دلیل حمل دام با کامیون نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه هستند.
وی درباره مدت حضور عشایر در مناطق ییلاقی نیز اظهار کرد: عشایر بین سه تا پنج ماه در این مناطق مستقر میشوند و از نیمه شهریورماه به مناطق گرمسیری بازمیگردند.
مدیرعامل تعاونی عشایر مهاباد همچنین به خدمات ارائه شده به عشایر در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: سال گذشته در مجموع ۲۸۸ تُن آرد، یک هزار و ۲۸۱ تُن نهاده دامی شامل جو، سبوس، کنسانتره و ذرت تحویل عشایر این شهرستان شد که از این مقدار، ۱۴۰ تُن سبوس با قیمت یارانهای توزیع شد.
وی افزود: توزیع ۵۰ دهنه سرویس بهداشتی، ۱۲۸ آبشخور فلزی سیار، ۶۰ دستگاه پنل خورشیدی، احداث ۵۰۰ متر آبشخور بتنی و بهسازی ۶۰ کیلومتر ایلراه از دیگر خدمات ارائه شده به عشایر این شهرستان در سال گذشته بود.
فصاحت اظهار کرد: عشایر مهاباد دارای ۲۳۵ هزار رأس دام سبک و سنگین هستند که بیش از پنج هزار رأس آن دام سنگین و بقیه دام سبک است و نقش مهمی در تولید گوشت و فرآوردههای لبنی شهرستان دارند.
وی ادامه داد: در مهاباد یکهزار و ۲۰۰ خانوار عشایری دارای پرونده با جمعیتی بیش از ۶ هزار نفر زندگی میکنند که عمده فعالیت آنان در حوزه دامپروری و صنایع وابسته است.