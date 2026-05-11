کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، افزایش نسبی دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بطور کلی شرایط جوی و دریایی پایداری بر روی استان برقرار خواهد بود.
او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی و برروی دریا وزش بادهای سطحی پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: دریا کمی مواج خواهد بود و در صورت احتیاط شناورهای سبک برای تردد سایر شناورها مساعد پیش بینی میشود.
او افزود:این شرایط جوی و دریایی تا روز چهارشنبه در استان تداوم خواهد داشت.