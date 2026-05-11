شبکه آموزش سیما برنامه پخش دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز دوشنبه (بیست و یکم اردیبهشت) را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز (دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت) از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در قالب درسهای مختلف برای پایههای تحصیلی دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم روی آنتن میرود.
در بخش دبستان، از ساعت ۱۰ درس علوم اول ، چهارم ، پنجم و ششم ارائه میشود.
در بخش متوسطه اول از ساعت ۱۴، درس فارسی برای پایههای هفتم، هشتم و درس علوم برای پایه نهم پخش خواهد شد.
در بخش متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۶، درس ریاضی برای پایه های ، دهم ، یازدهم و برای پایه دوازدهم ،درس ریاضی و ادبیات ارائه میشود.
این برنامه با هدف کمک به آموزش دانشآموزان و دسترسی آسانتر به محتوای درسی از طریق تلویزیون تهیه و پخش میشود.