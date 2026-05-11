رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: سه پرنده شکاری، شامل عقاب، لک لک و جغد در طبیعت این شهرستان رها شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زارع افزود: پرندههای شکاری به همت حامیان حیاتوحش و دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیطزیست مراغه، تحویل داده شده بودند که پس از اطمینان از توانایی پرواز در طبیعت رهاسازی شدند.
وی اضافه کرد: انگیزه اصلی این اقدام، بازگرداندن گونههای آسیبدیده به زیستگاه طبیعی و تقویت جمعیت پرندگان شکاری در منطقه است.
مراتع و دامنههای کوه سهند، زیستگاه انواع پرندگان و حیوانات وحشی از جمله خرس، بزکوهی، گرگ، گراز، خرگوش، انواع گربههای وحشی، عقاب، کبک، جغد، کبوتر چاهی، شاهین و انواع پرندگان کنارآبزی است.