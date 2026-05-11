در هفتاد و یکمین شب از شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خیابان‌های شهرستان قدس شاهد حضور گسترده و خودجوش مردم ولایت‌مداری بود که با اجتماعات محله‌محور، بر اتحاد ملی و وفاداری به راه رهبر شهید تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز همزمان با فرارسیدن هفتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی رهبر فرزانه انقلاب، فضای عمومی شهرستان قدس به تجلی‌گاهی از همدلی و بصیرت بدل شد. قشر‌های مختلف مردم، از پیر و جوان، با حضور در خیابان‌های اصلی و میادین شهر، یاد و خاطره شهید بزرگوار قدس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گرامی داشتند.

در این اجتماعات مردمی که با شعار «راه رهبر شهید ادامه دارد» همراه بود، حاضران با حمل تصاویر امامین انقلاب و پرچم‌های جبهه مقاومت، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محکوم کردند.