به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دومین ایستگاه آتشنشانی پیرانشهر با هدف ارتقای سطح ایمنی شهری و افزایش سرعت خدماترسانی به شهروندان، با ضریب پوشش بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت در محله شینآباد این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
شهردار پیرانشهر اظهار کرد: ایستگاه آتشنشانی محله شینآباد در زمینی به مساحت ۳۹۲ مترمربع احداث شده و برای ساخت و راهاندازی آن ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
صفر تفاخر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ایمنی در مناطق الحاقی شهر افزود: با توجه به گسترش محدوده شهری پیرانشهر در سالهای اخیر و افزایش جمعیت در محله شینآباد، ایجاد یک ایستگاه مستقل آتشنشانی در این منطقه به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: این ایستگاه به عنوان دومین ایستگاه آتشنشانی پیرانشهر فعالیت خود را آغاز کرده و مجهز به ۲ دستگاه خودروی سنگین آتشنشانی با تجهیزات کامل اطفای حریق و امداد و نجات است و ۶ نفر نیروی عملیاتی به صورت تماموقت در آن مستقر شدهاند.
شهردار پیرانشهر بیان کرد: با افتتاح این ایستگاه، زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حوادث در محله شینآباد و مناطق همجوار به طور قابل توجهی کاهش مییابد و بیش از ۳۰ هزار نفر از جمعیت این محدوده تحت پوشش مستقیم خدمات ایمنی و امدادی قرار میگیرند.
تفاخر با بیان اینکه ارتقای شاخصهای ایمنی شهری از اولویتهای مدیریت شهری است، گفت: توسعه ایستگاههای آتشنشانی، نوسازی ناوگان و افزایش آموزشهای تخصصی نیروهای عملیاتی از جمله برنامههای شهرداری برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث است.