در هفتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی و شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور شهرستان شهریار با حضوری گسترده و حماسی، یاد شهید امام خامنه ای را گرامی داشته و بر بیعت ابدی خود با آرمان‌های ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز، خیابان‌ها و میادین اصلی شهرستان شهریار شاهد حضور سیل خروشان مردمی بود که در قالب اجتماع «قرار شب هفتاد و یکم»، یاد و خاطره رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گرامی داشتند.

در این تجمع بزرگ که با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان نسل جدید انقلاب برگزار شد، حاضران با در دست داشتن تصاویری از شهید بزرگوار امت اسلام، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، داغ این فقدان عظیم را به حماسه‌ای از جنس بصیرت بدل کردند. مردم شهریار با سردادن شعار‌های استکبارستیزانه، بار دیگر جنایت تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرده و بر آمادگی خود برای جانفشانی در راه میهن تأکید کردند.