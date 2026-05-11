وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش میراث فرهنگی در تربیت نسل جدید گفت: اردوهای گردشگری و زیارتی از مهمترین ابزارهای انتقال هویت ملی به دانشآموزان هستند و اثرگذاری عمیقتری نسبت به آموزشهای صرفاً کتابی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای گسترده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این حوزه را یکی از ستونها و پایههای هویت کشور دانست و گفت: اگر بخواهیم تاریخ و هویت یک کشور را به نسل جدید منتقل کنیم، این موضوع بر بستر میراث فرهنگی استوار است؛ میراثی که بخشی از آن ملی، بخشی مذهبی و دینی و بخشی نیز مرتبط با جغرافیا، وطن و افتخارات کشور است.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش در این زمینه فصل مشترک گستردهای با وزارت میراث فرهنگی دارد و این حوزه را یکی از بزرگترین ظرفیتها برای ارتقا و تقویت هویت ملی و دینی نسل جدید میداند.
به گفته وزیر آموزشوپرورش، برای تربیت نسلی مقتدر و پرافتخار باید تاریخ کهن کشور از طریق ظرفیتهای میراث فرهنگی به دانشآموزان منتقل شود.
کاظمی ادامه داد: بخشی از این انتقال در قالب برنامههای رسمی، کتابهای درسی و محتوای آموزشی انجام میشود و بخشی دیگر از طریق فعالیتهای غیررسمی و فوقبرنامه مانند اردوهای گردشگری و زیارتی.
وی تأکید کرد: ارتباط با موزهها، یادمانها، نمادها و برگزاری تورهای گردشگری و اردوها میتواند تاریخ پرافتخار کشور را به نسل جدید منتقل کند.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه در کتابها میخوانیم؛ اما در فضای حقیقی میبینیم، اظهار کرد: اثر مشاهده مستقیم بهمراتب عمیقتر، ماندگارتر و اثربخشتر است و آموزشوپرورش بنا دارد از این ظرفیت در تعامل با وزارت میراث فرهنگی در سطح منطقهای، استانی و ملی استفاده کند.
کاظمی همچنین به موضوع شهدای میناب اشاره کرد و گفت: سوگ میناب و مصیبت جانسوز آن، جنایتی جنگی کمنظیر در تاریخ است که امروز از آن بهعنوان «جنایت سوم» یاد شد و قرار است ثبت و ماندگار شود.
وی افزود: ظرفیتهای وزارت میراث فرهنگی و سایر حوزههای فرهنگی کشور در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا آنچه رخ داده، در قالب روایتی دقیق و درست به جامعه جهانی منتقل شود.
وزیر آموزشوپرورش با توصیف این حادثه بهعنوان «جنایتی وحشتناک» گفت: انتقام خون شهدای مظلوم و کودکان بیگناه میناب در قالب ایجاد نفرت و انزجار جهانی نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفته خواهد شد و این همان انتقام ملت ایران است.