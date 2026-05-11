در هفتاد و یکمین شب از شهادت جانسوز علمدار انقلاب، مردم شهرستان ملارد با تجمعی حماسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فرزانه خویش، بر ادامه مسیر جهاد و مقاومت تحت زعامت رهبری جدید انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سپری شدن ۷۱ شب از عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پی تجاوز جبهه استکبار، شامگاه امروز میدان امام خمینی (ره) و خیابان‌های اطراف آن در شهرستان ملارد، شاهد حضور خودجوش و گسترده مردمی بود که با عنوان «قرار شب هفتاد و یکم» گرد هم آمده بودند.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نسل‌های مختلف انقلاب برگزار شد، حاضران با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب و پرچم‌های سیاه، یاد حکیم فرزانه و شهید والامقام قدس را گرامی داشتند.