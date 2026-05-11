به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: در ادامه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شهر بیرجند، شبکه فیبر نوری در منطقه سجادشهر، خیابان بلال راه‌اندازی شد.

میری افزود: اجرای شبکه فیبر نوری در این منطقه با هدف ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی، افزایش سرعت دسترسی به شبکه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای خدمات نوین دیجیتال انجام شده است.

وی گفت: این زیرساخت امکان انتقال داده با سرعت بالا را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه کسب‌وکار‌های آنلاین، آموزش مجازی و خدمات الکترونیکی داشته باشد.

مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: توسعه شبکه فیبر نوری در دیگر مناطق بیرجند نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود در آینده نزدیک پوشش این فناوری در تمامی سطح شهر گسترش یابد.