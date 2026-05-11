در هفتاد و یکمین شب از شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان پردیس با تجمعی پرشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید قدس، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت با رهبری جدید انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با گذشت ۷۱ شب از حادثه تلخ و جانسوز عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شهرستان پردیس شامگاه امروز شاهد اجتماع عظیم جوانان و خانواده‌هایی بود که در قالب «قرار شب هفتاد و یکم» گرد هم آمدند.

حاضران همچنین با اعلام وفاداری کامل به حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، تصریح کردند که فرزندان انقلاب در شهرستان پردیس تا آخرین نفس در مسیر تحقق آرمان‌های والای نظام و اجرای فرامین رهبری ایستاده‌اند.