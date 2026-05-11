هفتاد و یکمین شب از تجمعات حماسی اصفهانی ها باحضور غرورآفرین مردم در خیابان ها و میادین شهر اصفهان و دیگر شهرستان ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیشب خیابان‌های ها و میادین شهر بار دیگر صحنه حضور جمع گسترده ای از شهروندان بود که در هفتاد و یکمین شب از این تجمعات شرکت کردند.

این مراسم همانند شب‌های گذشته با حضور خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و جمعی از اقشار مختلف اجتماعی برگزار شد و از ساعات ابتدایی شب، روند حضور مردم در محل برگزاری افزایش یافت.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی مرتبط با موضوع مراسم، در میدان حضور یافتند و در بخش‌های مختلف برنامه مشارکت کردند.