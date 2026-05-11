در هفتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی رهبر معظم انقلاب، مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان اسلامشهر در تجمعی باشکوه، ضمن گرامیداشت یاد شهید قدس، بر ایستادگی در مسیر مقاومت و بیعت با زعامت امت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرارسیدن هفتاد و یکمین شب از حادثه جانسوز شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پی تجاوز جبهه استکبار، شامگاه امروز شهرستان اسلامشهر شاهد اجتماع عظیم مردم و خانواده‌های معظم شهدا در [نام مکان، مثلاً مقابل سپاه یا مصلای شهر]بود.

در این مراسم که با عنوان «قرار شب هفتاد و یکم» برگزار شد، قشر‌های مختلف مردم اسلامشهر با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و پرچم‌های جبهه مقاومت، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با ولایت به نمایش گذاشتند.