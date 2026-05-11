به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی در مطلبی تاکید کرد : ما به مردم شریف عراق و «اطار» محترم «تنسیقی» و دولت عراق عرض می‌کنیم که ترامپ دیگر هیچ اعتبار و نفوذی در کل منطقه ندارد و پیش‌بینی این است که قطعاً در ماه‌های آینده آمریکا جایی در این منطقه نخواهد داشت و برعکس، ایران به‌عنوان محور جبهه مقاومت و تنها کشوری در تاریخ که بعد از جنگ دوم جهانی بر آمریکا فائق شده و پوزه ترامپ را به خاک مالیده است، اجازه نخواهد داد آمریکا به کار‌های خود در منطقه غرب آسیا ادامه دهد.



مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل افزود: اینکه آمریکایی‌ها همچنان سخنان قبلی خود مبنی بر تهدید عراق را تکرار می‌کنند، حرف‌های بدون پشتوانه‌ای است. ترامپ نه آبرویی دارد و نه نیرویی. این مطلب را برخی سیاستمداران خود آمریکا و متحدین سابق وی از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان نیز فهمیده‌اند که آمریکا در حال نزول از یک ابرقدرت جهانی است و دیگر حتی در آمریکای جنوبی نیز قدرتی ندارد و کشور‌های مستقلی مانند برزیل و کوبا جلوی او خواهند ایستاد و آرزوی عملی کردن دکترین «مونروئه» را به گور خواهد برد.

وی افزود : نکته مهم این است که در گذشته ناتو متحد آمریکا بود، اما اکنون ۱۱ عضو ناتو از عراق رفته‌اند و این در حالی است که مشکلات آمریکا با اعضای اصلی ناتو، مانند انگلیس، آلمان و فرانسه هر روز بیشتر می‌شود؛ لذا اکنون با انتخاب رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری مورد اجماع و نخست‌وزیر جوان و مقتدر، عراق قوی‌تر از گذشته پیش می‌رود.

ولایتی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود آمریکا به‌زودی مجبور خواهد شد از منطقه خارج شود؛ همانند شکست انگلیس از جوانمرد عرب «جمال عبدالناصر» در سال ۱۹۵۶ که با کمک مردم غیرتمند مصر کانال سوئز را ملی کرد. جمهور مورخان معاصر، این حادثه را پایان امپراطوری انگلیس دانستند؛ امپراطوری‌ای که زمانی گفته می‌شد در سرزمین‌هایش آفتاب هرگز غروب نمی‌کند. اکنون نیز قطعاً امپراطوری آمریکا پس از شکست این کشور در برابر ایران و جبهه مقاومت و در اختیار گرفتن تنگه هرمز به دست ایران، در حال سقوط است.