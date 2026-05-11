سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمالشرق و شرق کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در شمال خراسان رضوی بارش پراکنده و در شمالشرق و شرق کشور وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.
همچنین فردا سهشنبه با ورود موج بارشی، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی ساعات مناطقی از نقاط استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، همدان، مرکزی و قزوین پیشبینی پیش بینی شده است.