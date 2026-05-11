نمایندگان مجلس در جلسات علنی و کمیسیون ها، عملکرد دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در این جلسات نظارتی، وزیر جهاد کشاورزی از تامین کالاهای اساسی به نمایندگان گزارش داد؛ وزیر صمت هم با بیان اینکه تولید و واردات خودرو ادامه دارد، گفت: مشکلی در تامین ورق های فولادی مورد نیاز خودروسازان وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم در جلسه مشترک با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه با اشاره به چالش‌های اخیر در بازار خودرو، تصریح کرد: در نشست امروز، منطق افزایش قیمت‌ها مورد واکاوی قرار گرفت. توضیحات ارائه شده نشان داد که این گرانی‌ها فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی بوده و بیشتر ناشی از «فرصت‌طلبی» برخی مجموعه‌ها در عدم عرضه خودرو به بازار و پیگیری انگیزه‌های سودجویانه است. بر همین اساس مقرر شد گزارش‌های دقیق از علل واقعی این افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه شود.



وی با اشاره به بهانه‌تراشی خودروسازان مبنی بر تأثیر حوادث جنگی بر تولیدات پتروشیمی و فولاد، اظهار کرد: برخلاف ادعای خودروسازان که گرانی مواد اولیه را عامل افزایش قیمت خودرو می‌دانند، بررسی آمار بورس کالا نشان می‌دهد که در حوزه فولاد نه تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه با مازاد عرضه مواجه هستیم. شاهد این مدعا آن است که در عرضه‌های اخیر ورق فولاد در بورس، تنها نیمی از ظرفیت عرضه‌شده خریداری شده است؛ لذا ادعای کمبود یا گرانی مواد اولیه در این بخش کاملاً مردود است.