شهرستان ورزقان با تولید ۱۰ درصد عدس کشور و ۷۰ درصد عدس آذربایجان شرقی مقام نخست تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر جهادکشاورزی ورزقان در خصوص افزایش تولید این محصول گفت: هشت تُن بذر اصلاح شده در بین عدسکاران توزیع شده و طبق برنامه قرار است امسال ۷۰۰ هکتار به صورت مکانیزه در سطح زیر کشت شهرستان کشت شود.

امیدعلی جلالی ادامه داد: ۹۰ درصد بذر استفاده در شهرستان بومی است ولی با تلاش کارشناسان جهاد کشاورزی رقم‌های اصلاح شده برای بالا بردن بازده تولید در دستور کار است.

فریبا عزتی کارشناس زراعت جهاد کشاورزی ورزقان هم گفت: در چند سال اخیر بذر‌های اصلاح شده مختلف در شهرستان توزیع کردیم که خوشبختانه در افزایش تولید عملکرد بهتری داشتند.

رحیم کوهی رئیس بخش تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ورزقان در خصوص نبود روند رشد تولید عدس و مشکلات عدسکاران این شهرستان گفت: متاسفانه برداشت دستی، کوچک بودن اراضی، معدنی بودن شهرستان و رغبت اشتغال جوانان در معادن، نبود خرید تضمینی، وجود دلالان در خرید از مهمترین شاخص‌های رشد نداشتن تولید این محصول در شهرستان ورزقان است

در استان آذربایجان شرقی ۲۱ هزار هکتار سطح زیر کشت محصول عدس رفته است و سالانه ۱۵ هزار تُن عدس تولید می‌شود که ۱۰ هزار و ۵۰۰ تُن آن مربوط به ورزقان است و هشت هزار بهره بردار در این شهرستان به صورت مستقیم در این حوزه مشغول هستند.