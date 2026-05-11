در هفتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی رهبر معظم انقلاب، مردم ولایت‌مدار شهرستان دماوند در تجمعی باشکوه، یاد و خاطره شهید قدس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گرامی داشته و بر ادامه راه ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با گذشت ۷۱ شب از حادثه جانسوز شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، مراسمی با عنوان «قرار شب هفتاد و یکم» با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استانی در شهرستان دماوند برگزار شد.

در این مراسم که با هدف زنده نگه داشتن یاد و سیره سیاسی و معنوی رهبر شهید برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های حماسی، ضمن محکومیت مجدد جنایات استکبار جهانی، بر وفاداری به آرمان‌های نظام و تبعیت محض از رهبری جدید انقلاب، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.