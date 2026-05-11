در این بازی که در ورزشگاه خانگی بارسا، نیوکمپ برگزار می‌شد، رشفورد در دقیقۀ ۹ روی ضربۀ ایستگاهی تماشایی گل اول را به ثمر رساند. دقایقی بعد تورس با پاس دیدنی اولمو گل دوم شاگردان هانسی فلیک را زد تا آبی اناری‌ها باز هم رئال را ناکام بگذارند و برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگای اسپانیا شوند.

امباپه، ستارۀ رئال و یامال، ستارۀ آینده‌دار بارسا به دلیل مصدومیت در این بازی غایب بودند.این بازی تحت تأثیر فوت پدر هانسی فلیک، سرمربی بارسا هم بود. پدر فلیک صبح یکشنبه فوت کرد، اما این سرمربی آلمانی به بازیکنان و مدیریت باشگاه اطلاع داد که روی نیمکت خواهد نشست. پیش از آغاز بازی یک دقیقه سکوت به همین علت در ورزشگاه برقرار شد.در تاریخ داربی اسپانیا که از سال ۱۹۰۲ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۳۰۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که رئال مادرید ۱۱۲ بار و بارسلونا ۱۳۱ بار به پیروزی رسیده‌اند. در این بازی‌ها بارسلونا ۵۴۷ گل و رئال ۵۰۰ گل به ثمر رسانده‌اند. در تاریخ این داربی سرخیو بوسکتس هافبک اسپانیایی بارسلونا با حضور در ۴۸ دیدار و لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا با زدن ۲۶ گل رکورد دار هستند.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رئال مایورکا ۱ - ۱ ویارئال

آتلتیک بیلبائو ۰ - ۱ والنسیا

رئال اویدو ۰ - ۰ ختافه

* برنامه - دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:

رایو وایکانو - جیرونا

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۹۱ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد. تیم‌های رئال مادرید با ۷۷، ویارئال با ۶۹ و آتلتیکومادرید با ۶۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند و هر چهار تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم رئال سوسیداد با ۴۴ امتیاز هشتم است، اما به سبب قهرمانی در جام حذفی به دور گروهی لیگ اروپا راه یافته است.





- در پائین جدول تیم‌های دپورتیوو آلاوس با ۳۷، لوانته با ۳۶ و رئال اویدو با ۲۹ امتیاز در رده‌های هجدهم تا بیستم قرار دارند. از لیگای اسپانیا ۳ تیم به دسته دوم سقوط می‌کنند.