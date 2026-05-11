اجتماعات شبانه مردم ولایت‌مدار شهرستان بهارستان در شهر گلستان به هفتاد و یکمین شب خود رسید؛ حضوری که نشان از عزم و اراده جدی مردم این منطقه برای اعلام حمایت از نیروهای مسلح کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این گردهمایی که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی ملی بر تداوم حمایت از مدافعان امنیت تأکید کردند.

حاضران در این تجمع همچنین بر نقش رفتارهای مسئولانه در تقویت تاب‌آوری کشور در برابر فشارها و تحریم‌ها اشاره کردند و گفتند هر ایرانی می‌تواند با اقدامات ساده‌ای مانند خاموش کردن یک لامپ اضافه یا کاهش مصرف سوخت، سهمی در تقویت توان ملی و عبور از شرایط سخت داشته باشد.