ناوگان جهانی صمود پس از حمله رژیم صهیونیستی، برای تعمیر و نگهداری وارد بندر مرمریس در جنوب غربی ترکیه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کشتی‌های ناوگان جهانی صمود که از بارسلونا اسپانیا حرکت کرده بودند، چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی که آنها را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داد، بامداد یکشنبه در بندر مرمریس در استان موغله در جنوب غربی ترکیه پهلو گرفتند.

بر اساس این گزارش، قایق‌های ناوگان جهانی صمود از ساعات اولیه صبح یکشنبه به ترتیب شروع به پهلوگیری کردند.

این ناوگان در ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) با حدود ۳۰۰ فعال از ملیت‌های مختلف و شامل ۳۸ قایق از ۳۹ کشور، حرکت خود را آغاز کرد.

در همین حال برخی از رسانه‌ها از تلاش رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از حرکت این ناوگان به سمت سواحل غزه از مبداء بندر مرمریس ترکیه خبر دادند.

۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) ارتش رژیم اسرائیل با حمله‌ای غیرقانونی به ناوگان صمود در سواحل جزیره کرت یونان بصورت مستقیم قایق‌ها را هدف قرار داد.

رژیم اشغالگر صهیونیستی ۲۱ قایق حامل حدود ۱۷۵ فعال بین‌المللی را توقیف کردند، در همین حال کشتی‌های باقی‌مانده توانستند به سفر خود به سمت آب‌های سرزمینی یونان ادامه دهند.

فعالان ترک شرکت‌کننده در این ناوگان اظهار داشتند که به رغم این حمله، ناوگان مصمم به ادامه سفر خود به سمت غزه است و این حرکت برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است.

آنها اشاره کردند که حمله رژیم اسرائیل به ناوگان صمود در آب‌های بین‌المللی روی داده است و به منزله یک دزدی دریایی سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان غیرمسلح است.

این دومین سفر «ناوگان جهانی صمود» پس از سفر سپتامبر ۲۰۲۵ است که با حمله رژیم اشغالگر به کشتی‌ها در ماه بعد و دستگیری صد‌ها فعال بین‌المللی در عرشه آنها، پایان یافت.

رژیم اشغالگر صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ نوار غزه را محاصره کرده و خانه‌های حدود ۱.۵ میلیون فلسطینی از ۲.۴ میلیون ساکن این نوار را پس از راه اندازی یک جنگ فرسایشی ۲ ساله از اکتبر ۲۰۲۳، ویران کرد.