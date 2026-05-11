پخش زنده
امروز: -
وزارت دفاع انگلیس در پی واکنش قاطع ایران، تصمیم برای اعزام ناوشکن به منطقه را اقدامی دفاعی و احتیاطی خواند و ادعا کرد که هدف این اقدام بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی تجاری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت دفاع انگلیس در بیانیهای مدعی شد که ناوشکن «اچاماس دراگون» به خاورمیانه اعزام میشود، تا پیش از هرگونه مأموریت چندملیتی احتمالی در آینده برای حفاظت ادعایی از کشتیرانی بینالمللی، در زمانی که شرایط عبور از تنگه هرمز فراهم شود، در موقعیت از پیش تعیینشده مستقر شود.
در این بیانیه ادعای دفاعی بودن ماموریت ناو تکرار شده و آمده است: «این مأموریت ماهیتی کاملاً دفاعی خواهد داشت و هدف آن بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی تجاری در این مسیر حیاتی تجارت جهانی است.»
وزارت دفاع انگلیس ادعا کرد: «استقرار از پیش برنامهریزیشده ناوشکن اچاماس دراگون بخشی از برنامهریزی احتیاطی است تا اطمینان حاصل شود که لندن، در قالب ائتلافی چندملیتی به رهبری مشترک انگلیس و فرانسه، برای تأمین امنیت تنگه آماده خواهد بود؛ البته زمانی که شرایط اجازه دهد.»
خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد: انگلیس و فرانسه روز سهشنبه ریاست مشترک نشستی با حضور وزیران دفاع حدود ۴۰ کشور درخصوص تنگه هرمز را بر عهده خواهند داشت.
رئیس جمهور فرانسه هم پیش از این گفته بود: «اطمینان میدهم که فرانسه هرگز استقرار نیروی دریایی نظامی در تنگه هرمز را در نظر نگرفته، بلکه یک ماموریت امنیتی هماهنگ با ایران را در نظر گرفته است.»
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم فرانسه و انگلیس برای اعزام ناوهای خود به منطقه هشدار داده که هرگونه استقرار شناورهای نظامی فرامنطقهای در اطراف تنگه هرمز، با ادعای حفاظت از کشتیرانی، بهمعنای تشدید بحران، نظامیسازی یک آبراه حیاتی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ریشه واقعی ناامنی در منطقه است.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیشتر با تأکید بر اینکه تنگه هرمز ملک مشاع قدرتهای فرامنطقهای نیست، تصریح کرد که امنیت این تنگه، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، صرفاً از سوی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشور ساحلی قابل تأمین است و تهران اجازه دخالت به هیچ کشوری نخواهد داد.
کاظم غریبآبادی همچنین هشدار داد که حضور احتمالی ناوهای فرانسوی، انگلیسی یا هر کشور دیگر در همراهی با اقدامات غیرقانونی آمریکا در تنگه هرمز، با پاسخ قاطع و فوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.