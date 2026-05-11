پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا در ادامه رویکرد زیاده خواهانه خود پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن را رد کرد، قیمت نفت در بازار‌های جهانی سه درصد افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت نفت خام برنت با ۳.۲۱ دلار یا ۳.۱۷ درصد افزایش به ۱۰۴.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳.۰۶ دلار یا ۳.۲۱ درصد افزایش، ۹۸.۴۸ دلار در هر بشکه معامله شد.

دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که از پاسخ ایران کاملاً غیرقابل‌قبول دانست.

رئیس‌جمهوری آمریکا بدون اشاره به جزئیات یا محتوای پاسخ تهران، صرفاً با تکیه بر ادبیاتی یک‌جانبه، تلاش می‌کند فضای سیاسی پیرامون مذاکرات را در چارچوب فشار و امتیازگیری حداکثری بازتعریف کند؛ رویکردی که در ماه‌های اخیر به‌طور مستمر در سیاست خارجی واشنگتن نسبت به ایران مشاهده شده است.

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ، امروز به میانجی پاکستانی ارسال شد. بر اساس طرح پیشنهادی، در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهد بود.