به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر در گفت وگوی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه ای تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه ایران و مصر بامداد دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه ای و موضوعات مرتبط با روندهای جاری دیپلماتیک میان ایران و امریکا با میانجی گری پاکستان گفت وگو و رایزنی کردند.