شتاب در آواربرداری خانههای آسیبدیده ایلام
مدیرکل بنیاد مسکن ایلام گفت: عملیات آواربرداری واحدهای مسکونی تخریبشده در جنگ رمضان در مناطق مختلف استان با بسیج کامل تجهیزات و نیروها بهصورت مستمر در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام
؛ «حبیباله محبی» مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام، با اشاره به روند خدماترسانی به خانوارهای خسارتدیده اظهار داشت: عملیات آواربرداری واحدهای مسکونی آسیبدیده در نقاط مختلف استان با استفاده از ماشینآلات بنیاد مسکن با سرعت در حال انجام است و تلاش میشود زمینه آغاز هرچه سریعتر بازسازی این واحدها فراهم شود.
وی افزود: بنیاد مسکن استان با تمام توان و امکانات خود در خدمت مردم آسیبدیده قرار دارد و تلاش میشود هیچ منطقهای بدون رسیدگی باقی نماند.