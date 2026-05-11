مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت، شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی تا ۸۰۰ متر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری با بیان اینکه در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۰ کیلومتر بر ساعت رسید که پیامد آن کاهش دید افقی تا حدود پنج هزار متر بود، ادامه داد: در شمال استان تا سه شنبه به ویژه صبح‌ها وزش باد‌های ۱۲۰ روزه شدید و همراه با گردوخاک انتظار می‌رود و احتمال افزایش غبار در مناطق مرکزی استان نیز وجود دارد.

وی ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های زیان‌بار گردوخاک، از شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواست از تردد‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین بر رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت در ارتفاعات تأکید کرد.