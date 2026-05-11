مدیر منطقه ۲ شهرداری، از اجرای عملیات نصب پوشش بر روی پلهای عابر پیاده در این منطقه از شهر زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سعید بیات، گفت: این پوششها با استفاده از پروفیل و ورق پلیکربنات ساخته و نصب شدهاند و اعتبار هزینهشده برای این طرح ۵ میلیارد ریال است.
مدیر منطقه ۲ شهرداری محلهای نصب این پوششها را کمربندی شمالی، ورودی کوی نیکسازان،کمربندی شمالی، مقابل آپارتمانهای فجر،کمربندی شمالی، مقابل آپارتمان قائم، بلوار شریعتی، ضلع غربی دانشگاه آزاد (سابق)،بلوار شریعتی، مقابل بیمارستان ولیعصر (عج) و کمربندی جنوبی، مقابل کوی وحدت عنوان کرد.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی و رفاه حال شهروندان به ویژه در فصول بارندگی و گرمای شدید برشمرد و گفت: با نصب این پوششها، عابران پیاده هنگام تردد از روی پلها در برابر نور مستقیم خورشید، باران و برف محافظت میشوند.
وی افزود: تأمین و نصب این پوششها در راستای بهبود زیرساختهای پیادهروی شهری و تشویق شهروندان به استفاده ایمن از پلهای عابر پیاده انجام شده است