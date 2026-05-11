به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: همزمان با شروع فصل کشت و فعالیت‌های بهاره، حجم تردد تراکتورها و ادوات کشاورزی در جاده‌های استان افزایش یافته و رعایت اصول ایمنی و قوانین ایمنی و راهنمایی و رانندگی در محورهای روستایی و شهری در این زمینه نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: اگرچه استفاده از این وسایل برای انجام امور کشاورزی ضروری است، اما بی‌توجهی به نکات ایمنی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ از این رو رانندگان تراکتورها و ماشین‌آلات کشاورزی باید تنها در ساعات روشنایی روز و در مسیرهای مجاز تردد کنند و از ورود به بزرگراه‌ها و محورهای پرتردد خودداری شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به الزامی بودن استفاده از تجهیزات هشداردهنده گفت: نصب چراغ عقب، شبرنگ، علائم هشداردهنده و استفاده از پرچم قرمز در انتهای بار یا ادوات کشیده‌شده، از مهم‌ترین مواردی است که کشاورزان باید به آن توجه داشته باشند تا سایر رانندگان بتوانند این وسایل را از فاصله مناسب مشاهده کنند.

سرهنگ میرزایی همچنین از رانندگان تراکتورها خواست از حمل افراد اضافی با این وسایل نقلیه خودداری کرده و هنگام تردد در جاده‌های روستایی و بین‌روستایی، همواره در سمت راست مسیر حرکت کنند.

وی تاکید کرد: در صورت خرابی یا توقف تراکتور و ادوات کشاورزی در مسیر، رانندگان باید نسبت به ایمن‌سازی محل توقف و استفاده از علائم هشداردهنده اقدام کنند تا از وقوع تصادفات احتمالی جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری کشاورزان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: توجه به نکات ایمنی، ضامن حفظ جان رانندگان، کشاورزان و سایر کاربران جاده‌ای خواهد بود و پلیس راه نیز با هدف کاهش حوادث، نظارت بر تردد این وسایل را به صورت مستمر در دستور کار دارد.