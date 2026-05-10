وزش باد و رگبار باران در لرستان
اداره کل هواشناسی لرستان،برای سه روز آینده در آسمان استان افزایش ابر ،وزش باد،بارشهای پراکنده و رگباری پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد:بر اساس نقشه ها و مدل های هواشناسی فردا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیدههای غالب آسمان استان خواهد بود.
در این مدت ، شرایط سرعت وزش باد می تواند با مخاطراتی همچون احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه های موقت مانند داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی همراه باشد.
همچنین از عصر سه شنبه۲۲ اردیبهشت تا ساعاتی از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۵ به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای بیشتر نقاط استان ،وقوع بارش های پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود .
از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش می یابد.