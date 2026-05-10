اداره کل هواشناسی لرستان،برای سه روز آینده در آسمان استان افزایش ابر ،وزش باد،بارش‌های پراکنده و رگباری پیش بینی کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد:بر اساس نقشه ها و مدل های هواشناسی فردا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود.

در این مدت ، شرایط سرعت وزش باد می تواند با مخاطراتی همچون احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه های موقت مانند داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی همراه باشد.

همچنین از عصر سه شنبه۲۲ اردیبهشت تا ساعاتی از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار، برای بیشتر نقاط استان ،وقوع بارش های پراکنده و گاهی رگباری باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود .

از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش می یابد.