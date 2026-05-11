تفاهمنامه همکاری آستان علوی با شهرداری اصفهان با هدف بازسازی و حمایتهای معنوی از خانوادههای شهدای جنگ اخیر امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید عیسی الخرسان تولیت آستان مقدس علوی در آیین امضای این تفاهمنامه با تأکید بر پیوند ناگسستنی مردم ایران و عراق، از آغاز طرح های حمایتی و بازسازی خانههای آسیبدیده اصفهان در جنگ اخیر خبر داد و گفت: ما برای مداوای جراحتهای این شهر استقامت، شانه به شانه برادرانمان ایستادهایم.
در این نشست که با حضور تمثال شهدای مظلوم جنگ رمضان و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای برگزار شد، ابعاد همکاریهای دوجانبه میان نجف اشرف و اصفهان تشریح شد.
سید عیسی الخرسان، تولیت آستان مقدس علوی با اشاره به اهداف این سفر گفت: حضور ما در شهر اصفهان بر اساس یک واجب انسانی و دینی است. ما به این شهر استقامت و پایداری آمدهایم تا دست یاری به سوی دوستانمان دراز کنیم؛ چرا که معتقدیم ما یک خانواده در یک بدن هستیم و وظیفه داریم در حد امکان، جراحتهای ناشی از جنگ را مداوا کنیم.
وی افزود: پس از دیدار قبلی با شهردار اصفهان و احصای نیازهای استان، امروز آغاز رسمی طرح های حمایتی عتبه علوی برای شهر اصفهان است تا پاسخی به پایداری مردم این دیار در برابر تجاوزات دشمن باشد.
در ادامه این نشست، الخرسان توضیح داد: تفاهمنامه همکاری میان مدیریت آستان مقدس علوی و شهرداری اصفهان که با هدف ارتقای روابط دوستانه و ابراز همدردی پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا منعقد شده، شامل بندهای عملیاتی از جمله اعزام خانوادههای شهدای جنگ اخیر به عتبات عالیات؛ به طوری که هزینههای اعزام تا مرز بر عهده اصفهان و کلیه هزینههای اسکان، تغذیه و تردد در عراق بر عهده عتبه علوی خواهد بود، اهدا و توزیع بستههای معنوی و تبرکات حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) در روز عید غدیر میان خانوادههای شهدای استان، اهدای ۸۸۰ تخته فرش طی دو مرحله به واحدهایی که در شهر اصفهان آسیب کلی دیدهاند
وی ادامه داد: توزیع نان متبرک حرم در روزهای منتهی به عید قربان و غدیر در سطح شهر اصفهان و تامین لباس کار، کفش و پرداخت اجارهبهای ماشینآلات سبک و سنگین مورد نیاز برای بازسازی ویرانیهای جنگ در اصفهان با کمک آستان مقدس علوی از دیگر مفادغداین تفاهم نامه است.
تولیت آستان علوی در پاسخ به سوالی درباره نحوه توزیع کمکها تأکید کرد: تاکید ما بر منازلی است که به طور کامل از بین رفتهاند. این فرشها هدیهای از سوی آستان مقدس است تا برای خانوادههایی که میخواهند زندگی خود را از صفر شروع کنند، یک آغار متبرک و دلگرمی باشد. در مرحله بعد، منازلی که آسیبهای جزئیتری دیدهاند نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، معاون شهردار اصفهان، با قدردانی از حضور هیئت عراقی، اصفهان را شهر محبان امیرالمؤمنین (ع) خواند و گفت: اصفهان همواره در ایام اربعین خادم زوار در کربلا بوده است اما امروز در یک نقطه عطف تاریخی، خادمان نجف برای بازسازی اصفهان پیشقدم شدهاند. این نشاندهنده عمق پیوند میان این دو شهر مذهبی و تاریخی است.
بقایی تاکید کرد: این برنامه تنها ویژه اصفهان نیست و طبق تفاهمات صورت گرفته، شهرهایی همچون تهران و دزفول نیز که در جنگ اخیر آسیب دیدهاند، از خدمات و حمایتهای عتبه علویه بهرهمند خواهند شد.