به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این مقام ارشد عراق همچنین گفت: علاوه بر وزرا، فرماندهان امنیتی نیز برای بررسی اوضاع میدانی احضار خواهند شد.

وال استریت ژورنال شنبه فاش کرد: اسرائیل در صحرای نجف، نزدیکی مرز عراق و عربستان، با هماهنگی آمریکا پایگاهی ایجاد و از آن به عنوان مرکز پشتیبانی عملیات نظامی در جریان حمله به ایران استفاده کرده است. این روزنامه نوشت: اسرائیل حتی به نیروهای عراقی که در روزهای نخست جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به این منطقه نزدیک شده بودند، حمله هوایی کردند.

رئیس مرکز رسانه‌ای نظامی عراق ادعا «وال استریت ژورنال» را رد و اعلام کرده این خبر بی پایه و اساس است و صحت ندارد. به گفته سعد معن موضوع مربوط به حادثه‌ای در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴) است که در آن، نیروهای امنیتی عراق با یک گروه مسلح ناشناس و غیرمجاز که از پشتیبانی هوایی برخوردار بود، درگیر شدند.

این مقام عراقی افزود: پس از آن واقعه، یگان‌های نظامی ما تمامی بخش‌های عملیاتی، مناطق بیابانی و به‌ویژه منطقه مذکور را مورد بازرسی دقیق قرار دادند، اما هیچ‌گونه اثری از حضور این نیروها، تجهیزات نظامی یا هرگونه پایگاه غیرقانونی یافت نشد.

در همین خصوص رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از پاسخ به سوالی درباره وجود پایگاه محرمانه اسرائیل در عراق طفره رفت و گفت: اخباری درباره فعالیت ما در برخی مکان‌های دیگر منتشر شده اما من درباره آن صحبت نمی‌کنم.