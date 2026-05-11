بازرسان اداره دامپزشکی ماهنشان ۱۳ کیلوگرم مرغ گرم منجمد شده و مرغ تاریخ‌گذشته را در بخش دندی کشف و طبق ضوابط سازمان دامپزشکی معدوم کردند.

۱۳ کیلوگرم مرغ گرم منجمد شده و تاریخ‌گذشته در بخش دندی معدوم شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس اداره دامپزشکی ماهنشان با اعلام این خبر گفت: در بازرسی از واحد‌های عرضه فرآورده‌های خام دامی در بخش دندی، این مقدار محصول غیرقابل مصرف شامل بسته‌های مرغ با تاریخ انقضای گذشته و همچنین مرغ گرم منجمد شده (که نگهداری آن به این شکل تخلف بهداشتی محسوب می‌شود) شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور، فرآورده‌های مذکور معدوم و به متصدیان متخلف تذکر بهداشتی داده شد.

این مسئول دامپزشکی گفت: طرح تشدید نظارت‌ها به صورت روزانه ادامه دارد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی را با سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.